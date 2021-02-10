Депутат Рады о блокировке каналов: "Кто-то что-то вбросил - и всё"

Продолжает расти недовольство как политиков, так и избирателей Украины: история с закрытием телеканалов набирает обороты.

Несмотря на то, что ранее в офисе президента отметили законность и логичность данного решения, некоторые депутаты Рады с блокировкой не согласны.

Своим мнением поделился депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Тарас Козак (также являющийся собственником закрытых телеканалов). Он отметил: доказательств команда Владимира Зеленского не предоставила, по сути, каналы закрыли из-за "анонимок".

"Пусть докажут и покажут. Взяли какие-то писульки из интернета… Кто-то где-то что-то вбросил на анонимные Telegram-каналы и всё. Я вообще никогда не думал, что можно так просто взять и ввести санкции против гражданина Украины", — заявил Козак для издания Strana. ua.

По его словам, адвокаты пока не могут получить точных данных о причинах блокировки.