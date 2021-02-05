Украинцы: подаём иски против тв-блокировок. Офис Зеленского: бесполезно

Попытки решить вопрос со снятием блокировки украинских каналов через суд ни к чему не приведут, уверен представитель президента Украины в Конституционном суде Фёдор Вениславский. По его мнению, у истцов нет аргументов.

Напомним, что ранее Владимир Зеленский блокировал несколько украинских каналов, в том числе NewsOne и ZIK. Закрытие было мотивировано использованием каналов как "инструментов пропаганды".

Как оказалось, некоторые жители страны не согласились с таким поворотом событий и уже четвёртого февраля оформили иски в Верховный суд, потребовав отмены "санкций Зеленского". Именно эти иски прокомментировал Вениславский.