Попытки решить вопрос со снятием блокировки украинских каналов через суд ни к чему не приведут, уверен представитель президента Украины в Конституционном суде Фёдор Вениславский. По его мнению, у истцов нет аргументов.
Напомним, что ранее Владимир Зеленский блокировал несколько украинских каналов, в том числе NewsOne и ZIK. Закрытие было мотивировано использованием каналов как "инструментов пропаганды".
Как оказалось, некоторые жители страны не согласились с таким поворотом событий и уже четвёртого февраля оформили иски в Верховный суд, потребовав отмены "санкций Зеленского". Именно эти иски прокомментировал Вениславский.
"Ожидать, что какие-то есть основания для обжалования этого решения — у меня таких аргументов точно нет.
Я вижу, что позиции офиса президента и СНБО юридически безупречны и не вижу оснований сомневаться", — уверен представитель Зеленского.
Вокруг России расположены новые независимые государства, и главное теперь — собрать своих людей, так как территорий у страны хватает, а вот людей уже нет...