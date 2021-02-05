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Украинцы: подаём иски против тв-блокировок. Офис Зеленского: бесполезно

Мир

Попытки решить вопрос со снятием блокировки украинских каналов через суд ни к чему не приведут, уверен представитель президента Украины в Конституционном суде Фёдор Вениславский. По его мнению, у истцов нет аргументов.

Украинцы: подаём иски против тв-блокировок. Офис Зеленского: бесполезно

Напомним, что ранее Владимир Зеленский блокировал несколько украинских каналов, в том числе NewsOne и ZIK. Закрытие было мотивировано использованием каналов как "инструментов пропаганды".

Как оказалось, некоторые жители страны не согласились с таким поворотом событий и уже четвёртого февраля оформили иски в Верховный суд, потребовав отмены "санкций Зеленского". Именно эти иски прокомментировал Вениславский.

"Ожидать, что какие-то есть основания для обжалования этого решения — у меня таких аргументов точно нет.

Я вижу, что позиции офиса президента и СНБО юридически безупречны и не вижу оснований сомневаться", — уверен представитель Зеленского.

Автор: Константин Шапров
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