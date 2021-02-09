Во Франции 116-летняя монахиня вылечилась от COVID-19

Во Франции 116-летняя сестра Андре (в миру Люсиль Рандон) вылечилась коронавируса, сообщают "Дни.ру".

У женщины был диагностирован COVID-19 16 января при сдаче теста в доме престарелых в Тулоне.

Заболевание протекало бессимптомно.

Люсиль Рандон не испытывала никакого страха перед коронавирусом, но она боялась, что может заразить других людей.

Люсиль Рандон — старейшая жительница Франции. Она родилась 11 февраля 1904 года. В молодости Люсиль работала гувернанткой, затем устроилась в госпиталь, где отработала 28 лет. Затем Люсиль Рандон ушла монастырь.