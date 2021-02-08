По волнам его памяти: что Боррель написал о России и ЕС

Вернувшийся из "московского турне" Жозеп Боррель представил кардинально иную точку зрения на отношения ЕС и РФ. Противореча сам себе, политик заявил: Россия, похоже, "отключается от Европы".

Большой материал по итогам поездки доступен для ознакомления на сайте eeas. europa. eu. Специально для читателей "Правды. Ру" — некоторые ключевые тезисы.

Власти России не идут на сотрудничество

"Российские власти не захотели воспользоваться этой возможностью для более конструктивного диалога с ЕС. Это прискорбно, и нам придется учитывать последствия"", — написал Боррель.

Речь идёт, конечно же, о ситуации вокруг Навального — Боррель уверен, что высылка дипломатов и сам процесс над оппозиционером показывают нежелание Москвы вести конструктивный диалог.

Россия отдаляется от ЕС

"Моя встреча с министром Лавровым показала, что Европа и Россия отдаляются друг от друга. Похоже, что Россия постепенно "отключается" от Европы", — уверен Боррель.

Политик считает, что ЕС оказался "на перепутье", поэтому блоку стоит работать через "открытые, кооперативные модели", в которых большое внимание уделено свободному обществу. Россия в данные модели не вписывается.

Демократические ценности в России считают угрозой

"Европа и Россия расходятся. Похоже, что Россия всё больше отдаляется от Европы и рассматривает демократические ценности как экзистенциальную угрозу", — уточняет Боррель.

Также политик выделяет важный момент: все спорные вопросы будут обсуждаться на уровне ЕС, возможны новые санкции.