Реверс Борреля: политик дал новую оценку "московскому турне"

Удивление вызвала в МИД России оценка "московского турне" от Жозепа Борреля, которую тот высказал в своём блоге. Некоторые слова, написанные Боррелем, противоречат сказанному им в Москве.

Напомним, что Жозеп Боррель посещал российскую столицу с официальным визитом в период с четвёртого по шестое февраля. Помимо беседы с Сергеем Лавровым, Боррель ответил и на вопросы журналистов.

Общий тон его риторики можно было охарактеризовать как "сдержанное спокойствие": Боррель отмечал, что ЕС и Россия провели "открытый, честный диалог", говорил, что подняты были самые актуальные вопросы вроде борьбы с пандемией и иранской ядерной сделки.

Однако после возвращения в ЕС Боррель решил "переиграть" сам себя и представил в личном блоге новую точку зрения. Оказывается, Москва "не заинтересована" в том, чтобы улучшать отношения с ЕС, так что пора вспомнить и о санкциях.