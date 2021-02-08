Удивление вызвала в МИД России оценка "московского турне" от Жозепа Борреля, которую тот высказал в своём блоге. Некоторые слова, написанные Боррелем, противоречат сказанному им в Москве.
Напомним, что Жозеп Боррель посещал российскую столицу с официальным визитом в период с четвёртого по шестое февраля. Помимо беседы с Сергеем Лавровым, Боррель ответил и на вопросы журналистов.
Общий тон его риторики можно было охарактеризовать как "сдержанное спокойствие": Боррель отмечал, что ЕС и Россия провели "открытый, честный диалог", говорил, что подняты были самые актуальные вопросы вроде борьбы с пандемией и иранской ядерной сделки.
Однако после возвращения в ЕС Боррель решил "переиграть" сам себя и представил в личном блоге новую точку зрения. Оказывается, Москва "не заинтересована" в том, чтобы улучшать отношения с ЕС, так что пора вспомнить и о санкциях.
"С удивлением ознакомились с оценками Борреля итогов визита, они сильно контрастируют с его заявлениями, данными на пресс-конференции в Москве.
Возможно, по прилёте в Брюссель главе евродипломатии объяснили, как нужно было расставить акценты, но тогда это лишь подтверждает, как и кем на самом деле формируется политика ЕС", — сообщили в МИД РФ для ТАСС.
Американские инвестиции в Казахстане — это 410 совместных предприятий и $45 млрд. Означает ли это, что Казахстан решил окончательно отказаться от Евразийского союза и начал отходить от России, интегрироваться с другими партнерами?