Боррель оценил отношения России и ЕС

По итогам прошедшей в Москве встречи Жозепа Борреля и Сергея Лаврова представитель ЕС отметил: пока, к сожалению, между сторонами есть определённые разногласия.

Общаясь с прессой, Боррель отметил: несмотря на проблемы, стоит искать сферы, в которых ЕС и Россия смогут работать вместе. Текущая дипломатическая ситуация между сторонами представляет определённые сложности.

"Мы сейчас рассматриваем друг друга больше как конкурентов, соперников, чем партнёров", — резюмировал Боррель.

Несмотря на это, ЕС для России считается крупнейшим торговым партнёром, между сторонами существуют программы обмена студентов. Также наибольшее количество шенгенских виз получают опять-таки россияне.

Ранее стало известно, что в ходе переговоров Боррель попросил Лаврова об освобождении Навального и о тщательном расследовании отравления оппозиционера.