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Автор Олег Артюков

"Америка вернулась": Байден пообещал Россию заплатить за все

Мир

Президент США Джозеф Байден 4 февраля выступил в госдепартаменте с речью об основных направлениях внешней политики его администрации. Он сообщил, что "Америка вернулась". И речь, конечно, же, шла не только о России. Но что американский президент пообещал нашей стране?

"Америка вернулась": Байден пообещал Россию заплатить за все

Что Байден пообещал России

Разумеется, было бы странно ожидать, что в своей речи Байден отступит от своей предыдущей риторики относительно нашей страны. То есть во время избирательной кампании, когда речь заходила о России, он постоянно обещал заставить "заплатить за всё".

Об этом же он говорил и в госдепартаменте. "Я ясно дал понять президенту Путину, что дни, когда США будут сдаваться перед лицом агрессивных действий России — вмешательства в наши выборы, кибератак, отравления своих граждан, — прошли. Мы будем без колебаний защищать жизненные интересы нашего народа и заставлять Россию платить", — заявил президент США.

При этом Байден подчеркнул намерение координировать действия с союзниками Соединенных Штатов. "Мы будем более эффективны в том, что касается действий в отношении России, когда мы будем работать в коалиции и в координации с другими партнерами, придерживающимися схожих взглядов", — заявил он.

Впрочем, Байден заявил, что там, где это выгодно, Вашингтон готов взаимодействовать с Москвой, продвигая тем самым интересы США. В качестве примера он привел оперативное продление Договора о стратегических наступательных вооружениях, срок действия которого истекал как раз 5 февраля.

Реакция российских политиков

А как оценили речь американского президента в Москве?

По мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, у Российской Федерации и США есть база для взаимодействия, несмотря на множество разногласий. При этом он отметил "агрессивность риторики" Байдена, когда тот потребовал немедленного и безусловного освобождения Алексея Навального (а было в речи и такое).

"Это очень агрессивная и неконструктивная риторика, к нашему сожалению. Нотки какой-то ультимативности вообще неприемлемы для нас", — сказал Песков. Понятно, что "нотки ультимативности" для Москвы неприемлемы не только в ситуации с Навальным.

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев обнаружил в ней обнадеживающие моменты.

По его мнению, Байден "заговорил прежде всего об общих проблемах — пандемия, климат, ядерное оружие".

"Напомню, что "триада" Обамы звучала как "Эбола", ИГИЛ*, Россия. При том, что третье "зло", то есть наша страна, как раз внесла решающий вклад в победу над вторым, но об этом как-то предпочли потом не вспоминать. Но с "тройкой" Байдена точно есть что обсуждать и в двустороннем, и в многостороннем форматах. Это реальные проблемы, и вижу тут много точек пересечения", — считает он.

А вот председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий увидел в речи президента США линию на "необъявленную холодную войну 2.0".

"В обещании Байдена жестко противостоять России нет ничего нового. Новый американский президент повторил все клише и шаблоны времен администрации Обамы. По сути, линия на необъявленную холодную войну 2.0 продолжается Белым домом", — цитирует депутата ТАСС.

По мнению Слуцкого, "с учетом сегодняшней мировой системы координат дальнейшая деградация во взаимном диалоге может иметь весьма опасные последствия".

В общем, можно констатировать, что у Москвы есть надежда, что отношения с Вашингтоном станут более конструктивными. Правда, судя по комментариям, нельзя сказать, что ожидания очень уж большие.

*ИГИЛ — террористическая группировка ИГ, запрещена в РФ

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Темы джо байден леонид слуцкий константин косачев
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