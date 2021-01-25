Трамп готов создать в США третью партию

Экс-президент США Дональд Трамп в связи с предстоящем судом планирует, что вполне ожидаемо, использовать потенциальную поддержку однопартийцев-республиканцев, чтобы удержать республиканцев в Сенате от голосования за его импичмент.

Однако, как сообщает Washington Post, Трамп готов "организовать третью партию", что может стать сокрушительным ударом по уже расколотой Республиканской партии.

"Советники Трампа также говорят, что они планируют набирать оппозиционных первичных кандидатов и проводить избирательные комиссии на следующей неделе в округах целевых законодателей", — говорится в сообщении таблоида со ссылкой на анонимные источники, которые разговаривали с экс-президентом после того, как он покинул Белый дом.

Напомним, что, как ранее рассказывала "Правда.Ру", сегодня, в понедельник, 25 января, обвинители от Палаты представителей будут зачитывать в Конгрессе статью импичмента, а 8 февраля будут заслушаны Трамп и его защитники.

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