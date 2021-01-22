Однопартийцы Трампа просят об отсрочке начала его импичмента

Республиканцы в Сенате США просят демократов отложить начало процесса по импичменту бывшего президента Дональда Трампа до февраля.

Они утверждают, что это даст ему время для подготовки защиты.

Напомним, экс-хозяин Белого дома обвиняется в подстрекательстве к мятежу после того, как его сторонники штурмовали Капитолий 6 января.

В результате беспорядков погибли четверо протестующих и полицейский Капитолия.

Через неделю после этих событий Трамп стал первым президентом США, которому дважды был объявлен импичмент. И первым, чей суд состоится после того, как президент покинул свой пост.

Чего хотят республиканцы

В четверг, обращаясь к своим коллегам — сенаторам-республиканцам, лидер сенатского меньшинства Митч Макконнелл сказал, что он попросил демократов Палаты представителей отложить отправку единственной статьи об импичменте в Сенат до 28 января — шаг, который положит начало первой фазе судебного процесса.

Согласно этому графику, у господина Трампа будет две недели — до 11 февраля, чтобы представить свою досудебную защиту.

Макконнелл заявил:

"Республиканцы в Сенате твердо едины в том, что институт Сената, канцелярия президента и сам бывший президент Трамп заслуживают полного и справедливого процесса, который уважает его права и серьезные фактические, юридические и конституционные вопросы, стоящие на кону".

Напомним, ранее "Правда.Ру" сообщала, что Нэнси Пелоси однозначно заявила:

Импичменту Трампа быть!

К слову, ранее Макконнелл обвинял Трампа в беспорядках в Капитолии.