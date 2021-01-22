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Однопартийцы Трампа просят об отсрочке начала его импичмента

Мир

Республиканцы в Сенате США просят демократов отложить начало процесса по импичменту бывшего президента Дональда Трампа до февраля.

Однопартийцы Трампа просят об отсрочке начала его импичмента

Они утверждают, что это даст ему время для подготовки защиты.

Напомним, экс-хозяин Белого дома обвиняется в подстрекательстве к мятежу после того, как его сторонники штурмовали Капитолий 6 января.

В результате беспорядков погибли четверо протестующих и полицейский Капитолия.

Через неделю после этих событий Трамп стал первым президентом США, которому дважды был объявлен импичмент. И первым, чей суд состоится после того, как президент покинул свой пост.

Чего хотят республиканцы

В четверг, обращаясь к своим коллегам — сенаторам-республиканцам, лидер сенатского меньшинства Митч Макконнелл сказал, что он попросил демократов Палаты представителей отложить отправку единственной статьи об импичменте в Сенат до 28 января — шаг, который положит начало первой фазе судебного процесса.

Согласно этому графику, у господина Трампа будет две недели — до 11 февраля, чтобы представить свою досудебную защиту.

Макконнелл заявил:

"Республиканцы в Сенате твердо едины в том, что институт Сената, канцелярия президента и сам бывший президент Трамп заслуживают полного и справедливого процесса, который уважает его права и серьезные фактические, юридические и конституционные вопросы, стоящие на кону".

Напомним, ранее "Правда.Ру" сообщала, что Нэнси Пелоси однозначно заявила:

Импичменту Трампа быть!

К слову, ранее Макконнелл обвинял Трампа в беспорядках в Капитолии.

Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева
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