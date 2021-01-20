Удар в спину: Макконел обвинил Трампа в подстрекательстве к беспорядкам

Лидер республиканцев в Сенате США Митч Макконнелл прямо обвинил Дональда Трампа в бунте в Капитолии, заявив, что толпа была "накормлена ложью", а президент её "спровоцировал".

В преддверии исторического второго процесса импичмента Трампа высказывания Макконнелла были его самым суровым публичным упреком уходящему президенту.

Лидер Республиканской партии стал первым, кто осудил однопартийца - Трампа и присоединился к намерению объявить ему импичмент, которое вскоре будет отправлено из Палаты представителей с формулировкой "подстрекательство к мятежу."

"Толпу кормили ложью, — сказал Макконнелл. — Они были спровоцированы президентом и другими влиятельными людьми, которые пытались использовать страх и насилие, чтобы остановить конкретное действие первой ветви федерального правительства, не нравящееся им."

Республиканский лидер пообещал, что сегодняшняя инаугурация Байдена будет "безопасной и успешной".