Великобритания напомнила Штатам о важности совместной работы

В Лондоне уверены, что новая администрация США оценит возможности, предполагаемые совместной работой. С заявлением о будущих планах выступил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Джонсон, сообщение которого цитируют сегодня многие мировые СМИ, подчеркнул: особенно важно работать в вопросах "защиты демократии" и борьбы с пандемией коронавируса. В Лондоне ждут от команды Байдена сотрудничества и открыто говорят: у двух стран много общих целей.

"У нас схожие цели в деле борьбы с изменением климата. Кроме того, у нас совпадают взгляды в вопросах обороны, безопасности, а также продвижения и защиты демократии. Наши страны будут сотрудничать по этим темам", — уточнил Джонсон.

Политик выделил ключевой момент: эти и прочие вызовы предполагают объединённую работу двух сторон, активное международное сотрудничество.