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Турецкие компании остались без рекламы в Twitter из-за политики властей

Мир

Продолжают отвечать на действия социальных сетей власти многих стран по всему миру. К попыткам приостановить экспансию и бесконтрольное "отсеивание" информации присоединились власти Турции — правда, сделали это весьма оригинальным образом.

Турецкие компании остались без рекламы в Twitter из-за политики властей

Как передаёт издание Resmi Gazete, власти Турции составили для местных компаний документ, в котором прямо прописывается запрет на рекламу в Twitter. Дело в том, что социальная сеть решила не соблюдать новый турецкий закон, согласно которому в стране должно располагаться её представительство.

Уточняется, что несоблюдение требований властей приведёт к крупным денежным штрафам. Под запрет попали также Periscope и Pinterest, уточняет Resmi Gazete.

Напомним, что согласно новому турецкому закону все соцсети, которые "собирают" у себя более миллиона граждан Турции, обязаны открыть в стране своё представительство. Руководить им должен гражданин Турции.

 

Автор: Константин Шапров, Редактор: Ольга Алексеева
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