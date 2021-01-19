Турецкие компании остались без рекламы в Twitter из-за политики властей

Продолжают отвечать на действия социальных сетей власти многих стран по всему миру. К попыткам приостановить экспансию и бесконтрольное "отсеивание" информации присоединились власти Турции — правда, сделали это весьма оригинальным образом.

Как передаёт издание Resmi Gazete, власти Турции составили для местных компаний документ, в котором прямо прописывается запрет на рекламу в Twitter. Дело в том, что социальная сеть решила не соблюдать новый турецкий закон, согласно которому в стране должно располагаться её представительство.

Уточняется, что несоблюдение требований властей приведёт к крупным денежным штрафам. Под запрет попали также Periscope и Pinterest, уточняет Resmi Gazete.

Напомним, что согласно новому турецкому закону все соцсети, которые "собирают" у себя более миллиона граждан Турции, обязаны открыть в стране своё представительство. Руководить им должен гражданин Турции.