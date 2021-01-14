Эрдоган пообещал не допустить "цифровой диктатуры" соцсетей

Власти Турции сделают всё возможное, чтобы воспрепятствовать давлению со стороны соцсетей, если таковое возникнет. В стране не допустят, чтобы соцсети "ставили себя выше закона".

Прокомментировать ситуацию с соцсетями решил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он, напомним, ранее отказался от WhatsApp из-за нового пользовательского соглашения, выгодного Facebook, и перешёл в Тelegram и BIP.

"Турция не будет поддаваться давлению со стороны соцсетей, которые ставят себя выше закона, не соблюдая права нашего народа", — сообщил Эрдоган, данные приводит Anadolu.

Также президент Турции подчеркнул: то, что случилось не так давно в мире, показало, насколько важно работать в сфере противостояния "цифровой диктатуре" и не допускать "киберзапугивания".