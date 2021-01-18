Министр иностранных дел России Сергей Лавров объяснил, почему западные политики и пресса "ухватились" за тему возвращения Алексея Навального на родину.

"Мы видели, как вчера ухватились за вчерашнюю новость о возвращении Навального в Россию. Прямо чувствуется, с какой радостью идут комментарии под копирку.

С радостью, потому что это позволяет, судя по всему, западным политикам думать, что они таким образом смогут отвлечь внимание от глубочайшего кризиса, в котором оказалась либеральная модель развития", — считает глава МИД.