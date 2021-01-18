Помпео прокомментировал задержание Навального: "Категорически осуждаем"

Задержание едва успевшего вернуться в Россию Алексея Навального продолжает будоражить умы зарубежных политиков. С заявлением по ситуации выступил госсекретарь США Майкл Помпео.

Помпео, приводит данные пресс-служба Госдепа США, уверен: Навального нужно немедленно освободить.

"Соединённые Штаты категорически осуждают решение России задержать Алексея Навального", — сообщил Помпео.

По его мнению, освобождение Навального поможет российским властям создать условия, в которых все партии и кандидаты смогут без помех участвовать в выборном процессе.

"Мы требуем его немедленного освобождения без каких-либо условий", -заключил представитель США.

Напомним, что Алексея Навального задержали в воскресенье, 17 января, прямо в аэропорту. По поводу задержания уже высказались представители ЕС, отметившие также неприемлемость ситуации и попросившие отпустить Навального.