В Евросоюзе отреагировали на задержание Навального

Блогер Алексей Навальный был задержан по прибытии в Россию из Германии на паспортном контроле в аэропорту Шереметьево. До решения суда о дальнейшей мере пресечения он будет находиться под стражей, заявила ФСИН.

На действия российских правоохранительных органов отреагировали в Евросоюзе. Представители нескольких европейских стран выступили с заявлениями.

"Задержание Алексея Навального по прибытии в Москву неприемлемо. Я призываю российские власти немедленно отпустить его", — написал глава Евросовета Шарль Мишель в своём Twitter.

Прибалтийские страны выступили с совместным заявлением, призвав ввести новые ограничительные меры в отношении России в случае, если Навальный останется в руках правосудия.

Глава датского МИД Йеппе Кофод выступил с отдельным заявлением, также призвав к немедленному освобождению блогера из-под стражи.

"Поведение российских властей в отношении Алексея Навального не может не иметь последствий для отношений международного сообщества с этой страной", — заявил в Twitter президент Польши Анджей Дуда.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал российские власти освободить блогера, а европейское сообщество — отреагировать на его задержание.

"Задержание Навального — это очередная попытка запугать демократическую оппозицию в России. Быстрая и чёткая реакция на уровне ЕС имеет важное значение. Уважение прав человека является основой демократии. Я обращаюсь к властям России с требованием немедленного освобождения задержанного", — говорится в Twitter-аккаунте Моравецкого.

МИД Австрии не ограничился выражением "глубокой обеспокоенности" судьбой Навального. Там также призвали освободить его и провести "полное и независимое расследование посягательства на его жизнь", сообщает РИА Новости.