Дональд Трамп, очевидно проигравший выборы, тем не менее остаётся президентом США. Но как ему работается в непростой и напряжённой обстановке и хочет ли он работать сам?
Как передаёт издание Politico, журналисты которого поговорили с некоторыми чиновниками из окружения Трампа, президент больше сосредоточен на выборах и пересмотре их результатов, чем на управлении страной.
"После выборов повседневная работа, связанная с подписанием [указов] и сосредоточением внимания на политике, стала занимать меньше времени. Внимание Трампа было сосредоточено на выборах и отмене их результатов", — рассказал чиновник из Белого дома.
Также, по словам опрошенных, сильно повлияла на Трампа блокировка его аккаунта в Twitter. В расстройстве Трамп стал намного чаще звонить чиновникам, но не "большому количеству разных людей", а "одним и тем же людям снова и снова".
"Он разговаривает с людьми, которые готовы потакать ему", — уточнил бывший чиновник из администрации президента.
Под "молот игнорирования" президента попала даже политика по борьбе с коронавирусом — разбираться с делами пришлось по большей части вице-президенту Майку Пенсу.
"Дела, требующие президентской подписи, замедлились. Трамп показал себя в высшей степени эгоцентричным", — добавил бывший высокопоставленный чиновник из окружения президента.
"Было ощущение "пробки": инициативы копились, их количество всё росло. Это разочаровывало всех", — резюмировал ещё один опрошенный.
"Народный мэр" Якутска Сардана Авксентьева подала в отставку, проработав на посту менее трёх лет. Слухи о том, что она подаст в отставку, были ещё в ноябре.