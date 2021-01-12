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"После выборов": как работает Трамп в последние дни своего срока

Мир

Дональд Трамп, очевидно проигравший выборы, тем не менее остаётся президентом США. Но как ему работается в непростой и напряжённой обстановке и хочет ли он работать сам?

"После выборов": как работает Трамп в последние дни своего срока

Как передаёт издание Politico, журналисты которого поговорили с некоторыми чиновниками из окружения Трампа, президент больше сосредоточен на выборах и пересмотре их результатов, чем на управлении страной.

"После выборов повседневная работа, связанная с подписанием [указов] и сосредоточением внимания на политике, стала занимать меньше времени. Внимание Трампа было сосредоточено на выборах и отмене их результатов", — рассказал чиновник из Белого дома.

Также, по словам опрошенных, сильно повлияла на Трампа блокировка его аккаунта в Twitter. В расстройстве Трамп стал намного чаще звонить чиновникам, но не "большому количеству разных людей", а "одним и тем же людям снова и снова".

"Он разговаривает с людьми, которые готовы потакать ему", — уточнил бывший чиновник из администрации президента.

Под "молот игнорирования" президента попала даже политика по борьбе с коронавирусом — разбираться с делами пришлось по большей части вице-президенту Майку Пенсу.

"Дела, требующие президентской подписи, замедлились. Трамп показал себя в высшей степени эгоцентричным", — добавил бывший высокопоставленный чиновник из окружения президента.

"Было ощущение "пробки": инициативы копились, их количество всё росло. Это разочаровывало всех", — резюмировал ещё один опрошенный.

Автор: Константин Шапров, Редактор: Ольга Алексеева
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