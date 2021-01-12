Из Гонконга напомнили Вашингтону о двойных стандартах

Соединённые Штаты, по традиции, придерживаются политики двойных стандартов. Если протесты в Гонконге вызвали у американских властей "поддержку", то аналогичная ситуация в Вашингтоне сразу же была объявлена "недопустимой".

Комментируя подходы США к беспорядкам в целом и к ситуации в Гонконге в частности, глава исполнительной власти Гонконга Кэрри Лам сообщила журналистам: Штатам стоит начать уважать "внутренние дела" Китая.

Политик напомнила, что из Вашингтона, по сути, поддержали беспорядки в Гонконге в 2019 году, тогда как после событий у Капитолия "сразу же заняли совершенно другой подход, чтобы осудить насилие".

"Они полагают, что безопасность жителей Гонконга для нас имеет меньшее значение, чем безопасность граждан США в американском обществе?" — удивилась Лам.

Напомним, что ранее в связи с событиями в Вашингтоне к американцам обратилась первая леди страны, Мелания Трамп.