"Разочарована и обескуражена": первая леди США обратилась к американцам

Обращение супруги президента США, Мелании Трамп, стало доступно на сайте Белого дома. Первая леди сообщила, что осуждает насилие, случившееся в результате штурма Капитолия, и призналась, что "обескуражена".

"Насилие никогда не бывает приемлемым. Я разочарована и обескуражена", — написала Трамп.

Также Мелания отметила: уже сейчас вокруг трагедии появилось огромное количество слухов и сплетен, причём порой они откровенно непристойного содержания. Досталось и самой первой леди, что её немало удивило.

"Я считаю постыдным, что вокруг этих трагических событий появились непристойные сплетни, необоснованные личные нападки и ложные вводящие в заблуждение обвинения в мой адрес", — уточнила Трамп.

В конце сообщения первая леди попросила жителей Штатов остановить жестокость и не использовать различные политические взгляды как "причину для агрессии и злобы". Также она выразила соболезнования родным и близким погибших в инциденте людей.