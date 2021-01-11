Помпео рассказал, как Обама рисковал жизнями американцев

В Штатах продолжается поиск "виновных" в соблюдении ДРСМД. По мнению госсекретаря США Майкла Помпео, к их числу можно отнести даже Барака Обаму, который давно покинул пост президента США.

Обама, по словам Помпео, "рисковал жизнями американцев". При этом он видел, что Россия наращивала свои вооружённые силы, но продолжал работать в рамках положений ДРСМД.

"Президент Обама рисковал жизнями американцев, ограничивая наши вооружённые силы, в то время как Россия обманывала и наращивала свои системы. Когда только одна сторона двухстороннего договора соблюдает его, это называется глупостью", — написал Помпео в Twitter.

Ранее, напомним, Помпео выделял важность присоединения к новому варианту ДРСМД Китая. В документе, напоминал чиновник, нужно обеспечить контроль за всеми видами ядерного вооружения. Однако политика США в отношении Тайваня может значительно осложнить переговоры с Пекином.