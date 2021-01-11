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Помпео: США снимают ограничения на контакты с Тайванем

Мир

США снимают ограничения на контакты между американскими и тайваньскими официальными лицами.

Помпео: США снимают ограничения на контакты с Тайванем

Об этом объявил госсекретарь Майк Помпео.

"Ограничения были введены десятилетия назад, чтобы "умиротворить " правительство материкового Китая, которое претендует на остров. Эти правила теперь недействительны", — говорится в заявлении Госдепартамента США.

Он добавил, что Тайвань — это динамичная демократия и надёжный партнёр США.

После этого заявления министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву поблагодарил Помпео, написав в "Твиттере", что

"более тесное партнёрство между Тайванем и США прочно основано на наших общих ценностях, общих интересах и непоколебимой вере в свободу и демократию".

По мнению политаналитиков, этот шаг, вероятно, вызовет гнев Китая и усилит напряжённость между Вашингтоном и Пекином.

Аналитики говорят, что Китай будет недоволен таким политическим решением, принятым в последние дни администрации Трампа, но что этот шаг может быть легко отменён преемником Помпео Энтони Блинкеном. Тем более что переходная команда Байдена уже заявила, что избранный президент привержен сохранению прежней политики США в отношении Тайваня.

Напомним, Китай рассматривает Тайвань как отколовшуюся провинцию, но тайваньские лидеры утверждают, что это суверенное государство.

Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева
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