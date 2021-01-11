Новое обвинение для Трампа: "Служанка Путина"

Новое обвинение для Дональда Трампа: за то, что он отказался считать Россию виновницей масштабных кибератак на США, президента окрестили "служанкой Путина".

На резкие выражения не поскупилась спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси. Для канала CBS она рассказала, что Трамп по отношению к атакам хакеров занял "бездействующую" позицию и "ничего не сказал".

"Я не знаю, что у русских есть в отношении президента Трампа — личное, политическое или финансовое. Но нет другого объяснения, почему он до такой степени служанка Путина", — высказалась Пелоси.

Напомним, что в результате кибератаки пострадали не менее десяти госструктур Штатов, в их числе — Минфин и подразделение Министерства торговли. Американские СМИ в лице The Washington Post уверены — обвинять стоит группу хакеров APT29, которая занимается подобными вещами "по заказу" СНВ.