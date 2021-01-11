Трамп проинспектирует строительство стены на границе с Мексикой

Президент США Дональд Трамп во вторник отправится в долину Рио-Гранде (штат Техас), чтобы проверить "прогресс в строительстве южной пограничной стены, которая была приоритетом его кампании 2016 года".

Об этом объявил Белый дом.

Ожидается, что визит действующего президента станет его первым публичным выступлением после беспорядков и штурма Капитолия сторонниками Трампа на прошлой неделе.

По данным местных СМИ, долина Рио-Гранде в настоящее время является местом интенсивной строительной деятельности, связанной с пограничной стеной:

таможенное и пограничное управление США спешит построить новые мили ограждений до дня инаугурации избранного президента Джо Байдена.

Фактически новость о визите Трампа появилась вскоре после того, как Марк Морган, комиссар таможни и пограничной охраны, написал в "Твиттере", что значительная часть стены была завершена.

"Они сказали, что мы никогда этого не сделаем, но мы это сделали. Сказать, что 450 миль стали и бетона на земле — замечательное достижение, — это потерпеть неудачу, — отметил Морган. — Наша граница более безопасна благодаря системе пограничной стены".

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