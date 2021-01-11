Пелоси: Трамп до импичмента будет отстранён от должности

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила поздно вечером в воскресенье, что законодатели сначала проголосуют за резолюцию, призывающую вице-президента Майка Пенса и Кабинет министров отстранить президента Дональда Трампа от должности "по причине недееспособности", прежде чем перейти к импичменту.

Как стало известно ИА Reuters, палата представителей собирается проголосовать в понедельник или вторник по резолюции, призывающей Пенса сослаться на 25-ю поправку к Конституции США, которая позволяет ему и Кабинету министров отстранить президента, если он не сможет выполнять свои официальные обязанности.

Пелоси добавила, что после этого Палата представителей "приступит к принятию закона об импичменте":

"210 членов Палаты — парламентское большинство — поддержали меру импичмента".

Палата должна собраться сегодня, 11 января, на "формальное" заседание в 11 утра по восточному времени (16.00 мск).

"Если республиканцы заблокируют это решение, Палата представителей проведет официальное голосование во вторник, - сообщает Пелоси. - И всё равно эта мера будет принята Палатой представителей, поскольку демократы в ней имеют большинство голосов: 222 против 211".

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