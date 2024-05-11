В Рослесинфорге напомнили, что во время проведения майских праздников на природе следует принимать определенные меры безопасности, чтобы избежать укусов клещей.
Эксперты отметили, что клещи избегают жаркой и дождливой погоды, предпочитая температуру около +20 градусов. Эти насекомые обычно скрываются в густых зарослях высокой травы и кустарниках.
Для обнаружения клещей можно использовать белую простыню.
Антарктическое циркумполярное течение (АСС), самое мощное океанское течение, играет ключевую роль в климатической системе Земли.