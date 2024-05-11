Как защититься от клещей во время майских праздников: советы от Рослесинфорга

Известен способ проверки места для шашлыка на клещей

0:29 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Рослесинфорге напомнили, что во время проведения майских праздников на природе следует принимать определенные меры безопасности, чтобы избежать укусов клещей.

Фото: flickr.com by Джон Танн is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Эксперты отметили, что клещи избегают жаркой и дождливой погоды, предпочитая температуру около +20 градусов. Эти насекомые обычно скрываются в густых зарослях высокой травы и кустарниках.

Для обнаружения клещей можно использовать белую простыню.