Демократы отложат импичмент Трампу до конца 100-дневки Байдена

Лидер большинства Палаты представителей, демократ Джеймс Клайберн заявил, что Конгресс "может быстро объявить импичмент президенту Дональду Трампу за подстрекательство к беспорядкам в Капитолии на прошлой неделе, но отправка дела в Сенат для вынесения обвинительного приговора будет отложена".
"Давайте дадим избранному президенту Байдену 100 дней, которые ему нужны, чтобы снять свою повестку дня и запустить ее, и, возможно, мы отправим статьи когда-нибудь после этого", — сказал он в воскресенье в интервью CNN
Политик добавил, что спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси будет решать, когда подавать статьи об импичменте.
Демократы обеспокоены тем, что сосредоточение внимания на борьбе за импичмент из-за предполагаемых нарушений Трампа отвлечет внимание от первоочередных законодательных приоритетов Байдена, включая утверждение его кандидатур в Кабинет Министров.
Есть и ещё один момент:
А это, в свою очередь, поставит крест на возможности вновь баллотироваться на президентский пост в 2024 году.
Напомним, четырехстраничный проект резолюции об импичменте, опубликованный CNN, обвиняет Трампа в "подстрекательстве к мятежу" в связи с событиями среды, когда толпа его сторонников прорвалась через полицейские барьеры и вошла в Капитолий, где собралось совместное заседание Конгресса для подтверждения результатов выборов.
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