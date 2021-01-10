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Демократы отложат импичмент Трампу до конца 100-дневки Байдена

Мир

Лидер большинства Палаты представителей, демократ Джеймс Клайберн заявил, что Конгресс "может быстро объявить импичмент президенту Дональду Трампу за подстрекательство к беспорядкам в Капитолии на прошлой неделе, но отправка дела в Сенат для вынесения обвинительного приговора будет отложена".

Демократы отложат импичмент Трампу до конца 100-дневки Байдена

"Давайте дадим избранному президенту Байдену 100 дней, которые ему нужны, чтобы снять свою повестку дня и запустить ее, и, возможно, мы отправим статьи когда-нибудь после этого", — сказал он в воскресенье в интервью CNN

Политик добавил, что спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси будет решать, когда подавать статьи об импичменте.

Демократы обеспокоены тем, что сосредоточение внимания на борьбе за импичмент из-за предполагаемых нарушений Трампа отвлечет внимание от первоочередных законодательных приоритетов Байдена, включая утверждение его кандидатур в Кабинет Министров.

Есть и ещё один момент:

  • если импичмент будет объявлен президенту, покинувшему пост, он, по американским законам, будет ответчиком на суде присяжных.

А это, в свою очередь, поставит крест на возможности вновь баллотироваться на президентский пост в 2024 году.

Напомним, четырехстраничный проект резолюции об импичменте, опубликованный CNN, обвиняет Трампа в "подстрекательстве к мятежу" в связи с событиями среды, когда толпа его сторонников прорвалась через полицейские барьеры и вошла в Капитолий, где собралось совместное заседание Конгресса для подтверждения результатов выборов.

Автор: Ольга Лебедева
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