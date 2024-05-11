У опытных огородников урожай малины увеличивается в разы

Как подкормить малину в мае?

2:22 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Подкормка малины в мае - важный момент в уходе за этим растением, который может значительно повлиять на будущий урожай. Хитрые огородники знают, что правильно подобранное удобрение поможет увеличить урожай в разы. Давайте разберемся, чем лучше подкормить малину в мае и какие секреты использовать для улучшения роста и плодоношения этого полезного растения.

Фото: https://www.photos-public-domain.com/2012/04/26/raspberry-leaves/ by Photos Public Domain is licensed under public domain

В мае малина активно растет и развивается, поэтому ей нужна дополнительная поддержка в виде удобрений. Основными элементами, которые необходимо добавить в почву, являются азот, фосфор, калий и микроэлементы. Азот способствует росту зелени и стимулирует образование почек, фосфор улучшает корневую систему и обеспечивает нормальное формирование цветочных почек, а калий повышает устойчивость растения к болезням и стрессовым условиям.

Огородники часто используют органические удобрения для подкормки малины. Компост, перегной, навоз или древесная зола отлично подходят для этой цели. Они обогащают почву полезными элементами, улучшают ее структуру, способствуют увлажнению и предотвращают развитие грибковых и бактериальных заболеваний.

Важно правильно дозировать удобрения и не переусердствовать с их количеством. Избыток азота может привести к излишнему росту зелени за счет ущерба плодоношению, а избыток калия может вызвать засоление почвы. Поэтому следует придерживаться рекомендуемых доз и регулярно проводить анализ почвы, чтобы контролировать ее плодородие.

Кроме органических удобрений, можно использовать минеральные комплексы для подкормки малины. Например, нитрофоска или калийно-фосфорные удобрения подойдут для этой цели. Они быстро усваиваются растением и помогают улучшить его общее состояние.

Важным моментом при подкормке малины является также правильное время проведения процедуры. Лучше всего удобрять растение в середине мая, когда оно активно растет и нуждается в дополнительном питании. Кроме того, удобрение следует проводить после обильного полива и лучше всего вечером или в пасмурную погоду, чтобы избежать ожогов листьев от солнечных лучей.