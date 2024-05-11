Небольшая тренировка, которая поможет вам сформировать сильные и красивые руки, используя только гири

10-минутная тренировка для рук, для которой вам понадобятся только гири

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Вам не нужны сложные сплит-тренировки или тренажерный зал, полный навороченного оборудования, чтобы добиться реального прогресса в тренировках для рук. Небольшие, но мощные гири позволяют проработать все мышцы рук — например, дельты (плечи), бицепсы (передние поверхности предплечий) и трицепсы (задние поверхности предплечий) — практически в любом месте, будь то тренажерный зал или ваша спальня. Давайте рассмотрим, какую тренировку с ними вы можете выполнять:

Фото: commons.wikimedia.org by Knuckles is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Жим сидя над головой.

Сядьте на пол, разведите ноги в форме буквы V. Держите спину прямо и смотрите вперед. Подтяните пупок к позвоночнику.

Держите гирю в согнутом положении в плечах, держа локти близко к телу.

Поднимите гирю над головой, выпрямив руки, держа бицепсы на уровне ушей.

Неторопясь опустите гири к плечам

Повторяйте упражнение 20 секунд на каждую сторону. Но количество выполненных повторов должно быть одинаковым.

Скручивание бицепса чашечкой через плечо.

Встаньте прямо, поставьте ноги под плечи, а руки вытяните вдоль тела.

Держа гирю на ладони ладонью вперед, медленно поворачивайте гирю поперек тела к противоположному плечу.

Сожмите бицепс в верхней части сгиба.

Неторопливым движением опустите гирю к плечам.

В течении 20 секунд повторяйте упражнение на одну сторону, затем такое же количество повторов на другую сторону.

Становая тяга в чистом виде и жим.

Начните со становой тяги, расставив ноги чуть шире ширины плеч. Отведите бедра назад, наклоните грудь к земле под углом 45 градусов. Сохраняйте высокую или нейтральную осанку, глядя прямо перед собой. Убедитесь, что гиря находится между сводами ваших стоп.

Крепко держите гирю одной рукой, одновременно вытягивая другую руку, чтобы создать напряжение и генерировать силу.

Отжимайтесь на пятках, поднимаясь в положение стоя, сохраняя при этом расправленные плечи и гордую грудь.

В то же время поднимайте гирю вверх от локтя. Сожмите подмышечные впадины, плотно прижимая трицепсы к грудной клетке, и позвольте гире перевернуться и расположиться в складке между предплечьем и бицепсом.

Задержитесь на мгновение в согнутом положении, затем поднимите гирю над головой до тех пор, пока ваша рука не окажется полностью вытянутой и на уровне уха.

Сделайте паузу в верхней части жима, затем медленно верните гирю под контролем в исходное положение у плеча.

Сделайте паузу, затем верните гирю на пол между сводами стоп.

Выполняйте упражнение по 20 секунд на каждую сторону.

Взмахи гирями.

Начните со становой тяги, расставив ноги чуть шире ширины плеч. Отведите бедра назад, наклоните грудь к земле под углом 45 градусов. Сохраняйте высокую или нейтральную осанку, глядя прямо перед собой. Убедитесь, что гиря находится между сводами ваших стоп.

Гиря должна находиться на расстоянии 30 см от вас. Протяните руку к гире, крепко возьмитесь за нее обеими руками и наклоните к себе.

Поднимите гирю, подтянув руки к туловищу и позволив гирьке качаться в ногах, слегка отведя бедра назад.

Напрягите пятки и подайте бедра вперед, чтобы быстро выпрямиться.

Сделайте гирю легкой, когда она поднимется на высоту плеч.

Вернитесь в исходное положение и повторяйте упражнение в течение 40 секунд.

Поставьте гирю перед собой и отдохните 20 секунд.