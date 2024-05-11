Отказаться нельзя: стали известны подробности выплаты работодателем аванса

Стало известно, может ли россиянин отказаться от аванса

1:16 Your browser does not support the audio element. Экономика

В соответствии с российским законодательством, заработная плата должна выплачиваться работникам не реже чем каждые полмесяца. Это утверждение поддерживается рекомендациями экспертов Роструда.

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Работник не имеет права отказаться от получения аванса, и работодатель обязан соблюдать установленные сроки выплаты.

Закон уточняет, что даты выплат могут быть определены либо правилами внутреннего трудового распорядка организации, либо коллективным соглашением, либо же прописаны непосредственно в трудовом договоре. Важно, чтобы заработная плата была выплачена не позднее 15 календарных дней после окончания расчетного периода, за который она начисляется, сообщает "Российская газета".

Если работодатель нарушает установленные сроки выплаты, на него налагается финансовая ответственность. За каждый день задержки выплаты работодатель обязан выплатить проценты в размере не менее 1/150 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от суммы не выплаченной в срок заработной платы. Это требование применяется независимо от причин задержки, будь то ошибка работодателя или просьба самого сотрудника отложить выплату.