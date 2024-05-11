Отказаться нельзя: стали известны подробности выплаты работодателем аванса

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1:16
Экономика

В соответствии с российским законодательством, заработная плата должна выплачиваться работникам не реже чем каждые полмесяца. Это утверждение поддерживается рекомендациями экспертов Роструда.

Стало известно, может ли россиянин отказаться от аванса
Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Работник не имеет права отказаться от получения аванса, и работодатель обязан соблюдать установленные сроки выплаты.

Закон уточняет, что даты выплат могут быть определены либо правилами внутреннего трудового распорядка организации, либо коллективным соглашением, либо же прописаны непосредственно в трудовом договоре. Важно, чтобы заработная плата была выплачена не позднее 15 календарных дней после окончания расчетного периода, за который она начисляется, сообщает "Российская газета".

Если работодатель нарушает установленные сроки выплаты, на него налагается финансовая ответственность. За каждый день задержки выплаты работодатель обязан выплатить проценты в размере не менее 1/150 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от суммы не выплаченной в срок заработной платы. Это требование применяется независимо от причин задержки, будь то ошибка работодателя или просьба самого сотрудника отложить выплату.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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