Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости
Бывшая участница "Дома-2" попала в серьёзную аварию
Робототехническую платформу "Маркер" испытали в автономном режиме
Ибрагимович не сможет сыграть против "Ювентуса"
Петербургские кафе и рестораны закрылись на пять дней
Власти разрешили: упрощённую маркировку лекарств сохранят до лета
Молодая жена Петросяна поразила подписчиков женственными образами
Джикия рассказал о продлении контракта со "Спартаком"
Взрыв прогремел в Йемене во время прибытия делегации правительства
Археологи обнаружили у побережья Испании "затерянный библейский город"

В НАТО рассказали о пользе коронавируса

Мир

Несмотря на все проблемы и сложности, которые вызвал коронавирус во всём мире, в блоке НАТО сумели найти в нём и положительный аспект. Как оказалось, коронавирус можно рассматривать как вариант "подготовки к атакам биологическим оружием".

В НАТО рассказали о пользе коронавируса

Неожиданный плюс коронавируса прокомментировал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг для DPA (Германия).

Он рассказал следующее: хоть коронавирус и не создали искусственно, но он во всей красе показал, какими могут быть последствия применения биологического оружия.

"Коронавирус, конечно, возник не в лаборатории, это не биологическое оружие, но он показывает те опасности, которые будут существовать, если кто-то применит биологическое оружие.

[Конечно], это оружие, как и химическое, запрещено международным правом. Но мы должны быть готовы противодействовать ему, потому что знаем, что оно всё ещё существует", — высказался Столтенберг.

Политик подчеркнул, что данный вид оружия вполне может приглянуться и террористам.

Автор: Константин Шапров
Последние материалы
Тиньков о российских "футболистах-обсосах": "Выглядят уже получше"
"Готовы к любой ситуации": Мантуров отчитался по "продуктовому вопросу"
Бывшая участница "Дома-2" попала в серьёзную аварию
Робототехническую платформу "Маркер" испытали в автономном режиме
Лукашенко объявил о созыве ВНС. Оппозиция ответила
Ибрагимович не сможет сыграть против "Ювентуса"
Петербургские кафе и рестораны закрылись на пять дней
Власти разрешили: упрощённую маркировку лекарств сохранят до лета
Ход конём: власти Украины закупили вакцину в Китае
Молодая жена Петросяна поразила подписчиков женственными образами
Популярное
Общество
Умер "самый крупный ребёнок в мире" Джамбулат Хатохов

В Нальчике в возрасте 21 года скончался сумоист Джамбулат Хатохов, в 2003 году вошедший в Книгу рекордов Гиннесса как самый крупный ребёнок в мире.

Умер "самый крупный ребёнок в мире" Джамбулат Хатохов
Медики не могли помочь Бари Алибасову
Российский шоу-бизнес
Медики не могли помочь Бари Алибасову
Газ
Эксперт: ситуация с газом на Украине не такая, какой её видят в России
Российский шоу-бизнес
Лариса Гузеева изменилась до неузнаваемости ради "Голубого огонька"
Игорь Буккер Геноцид индейцев признали, но количество жертв сократили Игорь Буккер Любовь Степушова Трампу нужен удар по Ирану Любовь Степушова Усам Оздемиров Россия включается в лунную гонку Усам Оздемиров
Комментарии
Законы и запреты: что ждёт россиян в 2021 году
Зачем Бог сотворил мир и какое наше место в этом мире
В особо крупном размере: СК заподозрил Навального в мошенничестве
В особо крупном размере: СК заподозрил Навального в мошенничестве
В особо крупном размере: СК заподозрил Навального в мошенничестве
В особо крупном размере: СК заподозрил Навального в мошенничестве
Разъединенные Штаты Америки — скорая реальность
Пушков - Кулебе: "Сам ты гибридное оружие!"
В особо крупном размере: СК заподозрил Навального в мошенничестве
Эксперты составили список преемников Путина в 2024-м
В особо крупном размере: СК заподозрил Навального в мошенничестве
В особо крупном размере: СК заподозрил Навального в мошенничестве
Эксперты составили список преемников Путина в 2024-м
Законы и запреты: что ждёт россиян в 2021 году
Законы и запреты: что ждёт россиян в 2021 году
Эксперты составили список преемников Путина в 2024-м
США — страна третьего мира
США — страна третьего мира
США — страна третьего мира
Россияне идут в 2021 год с грузом долгов и проблем
Михаил Касьянов: Россией будут править автоматы
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников