В НАТО рассказали о пользе коронавируса

Несмотря на все проблемы и сложности, которые вызвал коронавирус во всём мире, в блоке НАТО сумели найти в нём и положительный аспект. Как оказалось, коронавирус можно рассматривать как вариант "подготовки к атакам биологическим оружием".

Неожиданный плюс коронавируса прокомментировал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг для DPA (Германия).

Он рассказал следующее: хоть коронавирус и не создали искусственно, но он во всей красе показал, какими могут быть последствия применения биологического оружия.

"Коронавирус, конечно, возник не в лаборатории, это не биологическое оружие, но он показывает те опасности, которые будут существовать, если кто-то применит биологическое оружие. [Конечно], это оружие, как и химическое, запрещено международным правом. Но мы должны быть готовы противодействовать ему, потому что знаем, что оно всё ещё существует", — высказался Столтенберг.

Политик подчеркнул, что данный вид оружия вполне может приглянуться и террористам.