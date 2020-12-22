Эксперт - о разведке США у границ РФ: "Мы вернулись в 70-е годы"

Продолжаются попытки США "нарастить давление" на Россию. По данным Минобороны РФ, у границ нашей страны становится всё больше американских разведчиков.

"На 15%, по сравнению с предыдущим годом, возросла интенсивность разведывательных и демонстративных действий американских самолётов и кораблей вблизи российских границ", — уточнил цифры министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу.

Есть ли какой-то скрытый смысл в данных действиях или это очередная попытка запугивания, "игры мускулами"? Рассказывает вице-президент Российского совета по международным делам, председатель Центра политических исследований, генерал-лейтенант запаса Евгений Бужинский. Только на сайте "Правда. Ру".

"Ничего необычного"

"НАТО и Соединённые Штаты объявили Россию врагом, то есть мы вернулись в 70-е годы. Тогда была холодная война, основанная на идеологических разногласиях. Но всё остальное, вся эта конфронтация вернулась к исходному. Мы — враги. А врага нужно разведывать большей интенсивностью. Поэтому всё это нормально", — рассказывает Бужинский.

Эксперт отмечает, что воспринимать такие манёвры как запугивание или "игру мускулами" не стоит: ведь мы тоже увеличили свои полёты и дальней авиации, и разведывательной авиации. Враги, уточняет он, должны лучше знать друг друга.

Так что в целом данная активность и её увеличение — явление нормальное.

"Я в этом не вижу ничего необычного. И Шойгу просто констатирует статистический факт. Он же не говорит, что это нам страшно или нас запугивают. Идёт война, как это было в 70-80-е годы, холодная война. Только основания другие. А так всё нормально", — резюмирует Бужинский.

Только на сайте "Правда. Ру"