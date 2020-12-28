"Это надувательство": Трампа раскритиковал его однопартиец

Призывы Дональда Трампа "переиграть" выборы и найти факты, которые показали бы их незаконность, стали напрягать даже его однопартийцев. Конгрессмен Адам Кинзингер уверен: выборы состоялись и поменять результат нельзя.

Выступая на CNN, политик прокомментировал ситуацию, которая может возникнуть шестого января. Дело в том, что представители республиканцев собрались оспаривать итоги выборов в Конгрессе, и это будет одна из последних подобных попыток.

"Это надувательство, и оно разочарует тех людей, которые думают, что победа на этих выборах была украдена, которые полагают, что это возможность изменить это", — высказался Кинзингер.

На текущий момент, считает он, в США нет конституционного варианта "переигровки" выборов.

Напомним, что Дональд Трамп намерен биться до последнего, а также, по предварительным данным, может замышлять некую провокацию в день инаугурации Джо Байдена.