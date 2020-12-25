Высказывания Дональда Трампа по поводу того, что он собирается устроить в день инаугурации Джо Байдена, были со всей серьёзностью оценены экспертами Пентагона.
Военные будут принимать меры, чтобы помешать Трампу в случае, если он реально предпримет какие-то действия во время церемонии.
По данным издания Newsweek, источники в Пентагоне сообщают: армейские чины и чиновники уже начали обсуждать варианты помощи Байдену, не опираясь на мнение Трампа и не ставя его в известность. Ожидается, что в ходе инаугурации может понадобится поддержка регулярных войск.
"Я был связан с вооруженными силами более 40 лет. Обсуждений такого рода я не видел никогда — в них не было необходимости", — уточняет анонимный источник издания.
"На данный момент неизвестно, что президент может сделать в следующем месяце", — сообщает бывший командующий Северным командованием (NORTHCOM).
Экс-футболист "Зенита" Андрей Аршавин заявил, что питерский клуб не интересен в европейском футболе.