Режим готовности: в Пентагоне ждут провокаций Трампа на инаугурации

Высказывания Дональда Трампа по поводу того, что он собирается устроить в день инаугурации Джо Байдена, были со всей серьёзностью оценены экспертами Пентагона.

Военные будут принимать меры, чтобы помешать Трампу в случае, если он реально предпримет какие-то действия во время церемонии.

По данным издания Newsweek, источники в Пентагоне сообщают: армейские чины и чиновники уже начали обсуждать варианты помощи Байдену, не опираясь на мнение Трампа и не ставя его в известность. Ожидается, что в ходе инаугурации может понадобится поддержка регулярных войск.