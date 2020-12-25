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Режим готовности: в Пентагоне ждут провокаций Трампа на инаугурации

Мир

Высказывания Дональда Трампа по поводу того, что он собирается устроить в день инаугурации Джо Байдена, были со всей серьёзностью оценены экспертами Пентагона.

Режим готовности: в Пентагоне ждут провокаций Трампа на инаугурации

Военные будут принимать меры, чтобы помешать Трампу в случае, если он реально предпримет какие-то действия во время церемонии.

По данным издания Newsweek, источники в Пентагоне сообщают: армейские чины и чиновники уже начали обсуждать варианты помощи Байдену, не опираясь на мнение Трампа и не ставя его в известность. Ожидается, что в ходе инаугурации может понадобится поддержка регулярных войск.

"Я был связан с вооруженными силами более 40 лет. Обсуждений такого рода я не видел никогда — в них не было необходимости", — уточняет анонимный источник издания.

"На данный момент неизвестно, что президент может сделать в следующем месяце", — сообщает бывший командующий Северным командованием (NORTHCOM).

Автор: Константин Шапров, Редактор: Ольга Алексеева
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