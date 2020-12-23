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"Светофор Байдена": какие сигналы шлёт избранный президент США

Мир

Москва надеется, что приходящая администрация Штатов всё-таки вспомнит про международные договоры, в частности, про СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий). В рамках данного документа регулируется ядерная программа Ирана.

"Светофор Байдена": какие сигналы шлёт избранный президент США

"Хочется надеяться, что американская сторона в конце концов сделает для себя из произошедшего правильные выводы", — отметил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Изменятся ли принципы внешней политики США при Байдене? Будут ли какие-то "фишки", необычные решения, которых не было у Трампа? Мнением делится руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк.

Только на "Правде. Ру".

"Поступают очень противоречивые сигналы"

От 46-го президента США и от той команды, которую он сейчас собирает, поступают очень противоречивые сигналы, подчёркивает эксперт.

С одной стороны, Байден уже писал в одной из своих статей: Америка должна сделать всё, чтобы прекратить бесконечные войны. Применять оружие нужно только в крайних случаях, стараться в целом избегать ситуаций, когда эти самые "крайние случаи" наступают.

С другой стороны, не надо забывать, что при администрации Обамы и Байдена Соединённые Штаты Америки развязали войну в Ливии, последствия которой сказываются до сих пор. И только вмешательство России предотвратило развязывание американцами войны ещё и в Сирии.

"Сложно сказать, какая политическая линия возьмёт вверх.

В своих публичных заявлениях, статьях Байден говорил: вернёмся к совместному всеобъемлющему плану действий по Ирану, по его ядерной программе. Это было бы шагом в правильном направлении.

Но как на самом деле будет, поживём — увидим", — отмечает Батюк.

Также, напоминает эксперт, Байден обещал, что продлит действие договора СНВ-III. Российская сторона в этом также заинтересована. И некоторые очевидные функционеры будущей администрации тоже высказываются за поддержание диалога с Россией по некоторым другим международным вопросам. Например, по борьбе с пандемией, проблемам климата.

"Но в то же самое время Соединённые Штаты Америки не собираются отказываются от своего, как они это называют, глобального лидерства, собираются укреплять связи с союзниками, собираются создавать саммит демократии.

То есть, очевидно, собираются проводить свой гегемонистский курс не в одиночку, а совместно со своими западными союзниками", — резюмирует Батюк.

Только для сайта "Правда. Ру".

Автор: Константин Шапров
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