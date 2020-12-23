Москва надеется, что приходящая администрация Штатов всё-таки вспомнит про международные договоры, в частности, про СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий). В рамках данного документа регулируется ядерная программа Ирана.
"Хочется надеяться, что американская сторона в конце концов сделает для себя из произошедшего правильные выводы", — отметил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
Штаты, напомнил Полянский, до сих пор желают быть неким мировым полицейским, однако подобные попытки выглядят анахронизмом. Более того, политика "давления", которую предпочитают в Штатах, сегодня характеризуется словами "безответственная" и "самонадеянная".
"Поэтому самым логичным шагом со стороны США было бы полное и безоговорочное возвращение к достигнутым ранее договоренностям в рамках СВПД, разумеется, без выдвижения каких-либо предварительных условий.
Рассчитываем, что новая администрация США осознает это и предпримет правильные шаги уже в ближайшее время", — резюмировал дипломат.
США усилили экспортный контроль над своими технологиями, которые передаются в Россию, Китай и Венесуэлу. Россия уже семь лет готовится к этому. Есть ли результат?