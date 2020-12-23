Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости
Во благо всего мира: Штатам напомнили о "последнем сроке" по СНВ-3
Вдову Джигарханяна могут попросить освободить квартиру
Зачем мамам платить зарплату - о новом проекте закона из первых рук
Шепелев запрещает сыну навещать могилу Жанны Фриске
Куклачёв: бродячих псов не было бы, если б чиновники не воровали
Брат на брата - такова "партизанщина" в современной Белоруссии
Украинский политолог: Байден позволит Меркель достроить "СП-2"
Зоозащитники: 27 обезьян были убиты в центре НАСА за один день
Команде Байдена понадобится опытный SMM-щик для раскрутки соцсетей

Россия напомнила США о бессмысленности тактики "мирового полицейского"

Мир

Москва надеется, что приходящая администрация Штатов всё-таки вспомнит про международные договоры, в частности, про СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий). В рамках данного документа регулируется ядерная программа Ирана.

Россия напомнила США о бессмысленности тактики "мирового полицейского"

"Хочется надеяться, что американская сторона в конце концов сделает для себя из произошедшего правильные выводы", — отметил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Штаты, напомнил Полянский, до сих пор желают быть неким мировым полицейским, однако подобные попытки выглядят анахронизмом. Более того, политика "давления", которую предпочитают в Штатах, сегодня характеризуется словами "безответственная" и "самонадеянная".

"Поэтому самым логичным шагом со стороны США было бы полное и безоговорочное возвращение к достигнутым ранее договоренностям в рамках СВПД, разумеется, без выдвижения каких-либо предварительных условий.

Рассчитываем, что новая администрация США осознает это и предпримет правильные шаги уже в ближайшее время", — резюмировал дипломат.

Автор: Константин Шапров, Редактор: Ольга Алексеева
Последние материалы
Китай снова провоцирует Японию у спорных островов
Муцениеце о Прилучном: "Нравилось, что он агрессивный"
"Скатертью дорога": китайский дипломат "проводил" немецкого коллегу
Режиссёр фильма о "The Beatles" показал неизвестные ранее видеокадры
Во благо всего мира: Штатам напомнили о "последнем сроке" по СНВ-3
Россия напомнила США о бессмысленности тактики "мирового полицейского"
Вдову Джигарханяна могут попросить освободить квартиру
Зачем мамам платить зарплату - о новом проекте закона из первых рук
Стратегическая авиация РФ и КНР стала сюрпризом для Японии
Шепелев запрещает сыну навещать могилу Жанны Фриске
Популярное
Производство
США неожиданно ударили по самым технологичным отраслям России

США усилили экспортный контроль над своими технологиями, которые передаются в Россию, Китай и Венесуэлу. Россия уже семь лет готовится к этому. Есть ли результат? 

США неожиданно ударили по самым технологичным отраслям России
В Москве обнаружена мёртвой "светская львица"
Новости полиции и криминала
В Москве обнаружена мёртвой "светская львица"
Мир. Новости мира
На Украине захотели устроить России "новый Перл-Харбор"
Российский шоу-бизнес
Мёртвой "светской львицей" оказалась Ирина Шафирова
Игорь Буккер Шпионаж ЦРУ помог избежать третьей мировой войны Игорь Буккер Любовь Степушова США неожиданно ударили по самым технологичным отраслям России Любовь Степушова Василий Амирджанов От ковидных ограничений питерцы уедут на поезде Василий Амирджанов
Комментарии
Была коптилка да свеча: как план ГОЭЛРО изменил Россию
Запланирован самый большой рост налогов в истории России
Прорыв России в мировую фарминдустрию имеет огромный потенциал
В Москве обнаружена мёртвой "светская львица"
США неожиданно ударили по самым технологичным отраслям России
США неожиданно ударили по самым технологичным отраслям России
США неожиданно ударили по самым технологичным отраслям России
Мёртвой "светской львицей" оказалась Ирина Шафирова
Ефремову разрешили общаться с родными по видео
Участницу "Битвы экстрасенсов" могут наказать за обряд экзорцизма
США неожиданно ударили по самым технологичным отраслям России
Выстрел в ногу: США много потеряли от санкций против Турции
Игорь Коротченко: Наша задача — чтобы нас не сожрали
Игорь Коротченко: Наша задача — чтобы нас не сожрали
США неожиданно ударили по самым технологичным отраслям России
Муцениеце объяснила, почему не хочет вступать в брак
Игорь Коротченко: Наша задача — чтобы нас не сожрали
Навальный во вранье — не новичок
Олег Шеин: в мире идет наступление капитала на права обычного человека
Рогозин обратился к NASA из-за санкций
Космонавт оценил прекращение сотрудничества США и России на МКС
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников