Москва надеется, что приходящая администрация Штатов всё-таки вспомнит про международные договоры, в частности, про СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий). В рамках данного документа регулируется ядерная программа Ирана.

"Хочется надеяться, что американская сторона в конце концов сделает для себя из произошедшего правильные выводы", — отметил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский .

Штаты, напомнил Полянский, до сих пор желают быть неким мировым полицейским, однако подобные попытки выглядят анахронизмом. Более того, политика "давления", которую предпочитают в Штатах, сегодня характеризуется словами "безответственная" и "самонадеянная".

"Поэтому самым логичным шагом со стороны США было бы полное и безоговорочное возвращение к достигнутым ранее договоренностям в рамках СВПД, разумеется, без выдвижения каких-либо предварительных условий.

Рассчитываем, что новая администрация США осознает это и предпримет правильные шаги уже в ближайшее время", — резюмировал дипломат.