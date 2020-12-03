Несмотря на всё желание, Вашингтон не имеет права требовать от Ирана каких-либо шагов, которые вернут его в ядерную сделку. Штаты, как обычно, идут поперёк международного права и игнорируют свои обязательства.
Данные по ядерной сделке привёл министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф. Выступая на "Средиземноморском диалоге", политик отметил: США могут входить и выходить в ядерную сделку, но в ООН они всё-таки остаются.
"США вышли из ядерной сделки, но не вышли из ООН, поэтому они по-прежнему должны следовать обязательствам как член Собвеза ООН.
Существует резолюция 2231 СБ ООН (утвердившая ядерную сделку).
У США есть обязательства в соответствии с этой резолюцией, они не могут выдвигать условия", — рассказал Зариф.
Напомним, недавно в Иране трагически погиб известный физик-ядерщик Мохсен Фахризаде — известно, что его убили.
И Армения, и Белоруссия - бывшие части "великого СССР" очень сильно завязанные в политэкономическом плане на Россию. "Отвязать" их будет очень сложно...