Байден настаивает: обвинения Хантера - "российская дезинформация"

Джо Байден заявил журналистам, что "его" министерство юстиции вынесет "свои собственные суждения " о его сыне Хантере.

Сам избранный президент уверен: многочисленные споры вокруг младшего Байдена являются "российской дезинформацией".

На пресс-конференции, отвечая на вопрос: обсуждал ли он со своей командой расследование в отношении своего сына, Джо Байден ответил:

"Нет, но я назначу генерального прокурора, который будет обеспечивать соблюдение закона.”

И добавил:

"Генеральный прокурор Соединенных Штатов Америки не является адвокатом президента. Я назначу кого-то, кто, как я ожидаю, будет исполнять закон так, как он написан, а не руководствоваться мной”.

На вопрос корреспондента Fox News, верит ли он по-прежнему в то, что рассказы о Хантере являются "русской дезинформацией”, Байден ответил:

"Да, да и да”.

После этого выразил разочарование продолжающимися расспросами о его сыне.

Напомним, что консерваторы продолжают критиковать демократа за его замалчивание всего негативного, связанного с Хантером, а некоторые даже призывают президента Дональда Трампа назначить специального советника для расследования, прежде чем он покинет свой пост.

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