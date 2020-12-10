Сына Байдена обвинили в коррупции. Байден: я им горжусь

Продолжается расследование приключений сына Джо Байдена, Хантера Байдена, на Украине и в Китае. По данным, которые приводит агентство Associated Press, Хантер Байден может оказаться участником ряда коррупционных скандалов.

Напомним, что работа по делу Байдена-младшего идёт с 2018 года, однако Байден-старший узнал о ней намного позже. Прокуратура США уже пригласила Хантера Байдена в суд — известно, что в первую очередь будут рассматриваться налоговые отчисления.

Представители штаба Байдена распространили его заявление, в котором он указывает, что "гордится сыном". Хантер Байден также выпустил заявление, сообщив, что надеется "профессиональное и объективное разбирательство".

Как передают журналисты канала Fox News, в Пекине и Киеве могут выдохнуть: расследование касается именно деятельности Байдена-младшего, а не каких-то политических процессов или властей Китая и Украины.