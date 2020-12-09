В ООН попросили Байдена не забывать о правах человека

Если Джо Байден станет президентом США, то ему стоит задуматься над правами и свободами человека в Штатах. Такое напутствие для политика пришло из ООН.

По данным, которые предоставила верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет, Байден уже успел щедро раздать обещания, касающиеся прав человека. Например, "Сонный Джо" пообещал пускать в страну больше беженцев, а затем помогать им адаптироваться, и прекратить разделять семьи мигрантов.

"Байден заявлял, что отдаст большой приоритет правам человека и многосторонности, а также вернется в Парижское соглашение. Надеюсь, что при этой новой администрации дела с правами человека будут обстоять гораздо лучше", — рассказала Бачелет.

Напомним, что Дональд Трамп не собирается сдаваться: президент США звонит видным политикам и просит их "переиграть выборы".