Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости
Разработан карманный прибор для считывания ДНК
Пелагея и Иван Телегин официально расторгли брак
В России разработают новый пистолет, аналогичный Glock
Телегин и Пелагея будут делить имущество в следующем году
Закрыть нельзя работать: эксперт о "демарше рестораторов"
Воробьи используют лекарственные растения для профилактики
Ефремов написал слёзное письмо сыну Сергея Захарова
Кокорин готовится к принципиальным матчам с "Сочи" и "Зенитом"
Задержан подросток, готовивший нападение на учебное заведение в Туле

В ООН попросили Байдена не забывать о правах человека

Мир

Если Джо Байден станет президентом США, то ему стоит задуматься над правами и свободами человека в Штатах. Такое напутствие для политика пришло из ООН.

В ООН попросили Байдена не забывать о правах человека

По данным, которые предоставила верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет, Байден уже успел щедро раздать обещания, касающиеся прав человека. Например, "Сонный Джо" пообещал пускать в страну больше беженцев, а затем помогать им адаптироваться, и прекратить разделять семьи мигрантов.

"Байден заявлял, что отдаст большой приоритет правам человека и многосторонности, а также вернется в Парижское соглашение.

Надеюсь, что при этой новой администрации дела с правами человека будут обстоять гораздо лучше", — рассказала Бачелет.

Напомним, что Дональд Трамп не собирается сдаваться: президент США звонит видным политикам и просит их "переиграть выборы".

Автор: Константин Шапров
Последние материалы
В ООН попросили Байдена не забывать о правах человека
Сахалинский суд оштрафовал военнослужащего за избиение рядовых
Эксперты назвали способы избежать войны России и США
В костромские школы и детские сады не будут пускать Дедов Морозов
Британцы осудили игроков "Краснодара", не преклонивших колено в Лондоне
Валерия вернула деньги за новогодний корпоратив заказчикам
Трое подростков из Бурятии отравились таблетками
Украинский "карантин выходного дня" может оказаться вне закона
Психолог рассказала, как правильно загадывать желания на Новый год
Нетрезвый севастополец поджёг на улице банкомат
Популярное
Новости Европы
Скандал в Швеции: крупнейший бизнесмен сказал правду о Крыме

Один из крупнейших скандинавских бизнесменов озвучил правду о Крыме. В Швеции его слова вызвали скандал.

Скандал в Швеции: крупнейший бизнесмен сказал правду о Крыме
"Такого от Лены я не ожидал": Петросян впервые высказался о разводе
Российский шоу-бизнес
"Такого от Лены я не ожидал": Петросян впервые высказался о разводе
Новости Белоруссии
Лукашенко в ярости, Тихановская счастлива – и это всё сделал МОК
Российский шоу-бизнес
"Он сгнил": Петросян рассказал правду о смерти Джигарханяна
Любовь Степушова В Румынии переполох: Россия внедряется в парламент Любовь Степушова Василий Амирджанов Рогозин попросил россиян придумать замену МКС Василий Амирджанов Игорь Буккер Google предупреждает: ваш контент может быть удален Игорь Буккер
Комментарии
Эксперты назвали способы избежать войны России и США
Россияне стали хуже есть, жить и меньше покупать
Москва-Берлин: точка разрыва уже пройдена?
Государства-ревизионисты. От кого ожидать слома мирового порядка?
Сборная России получила предупреждение за нарушение санитарных правил
Государства-ревизионисты. От кого ожидать слома мирового порядка?
Государства-ревизионисты. От кого ожидать слома мирового порядка?
Полицейские теперь имеют право проникать в квартиры и вскрывать машины
В Подмосковье из-за наркотиков умер сын миллиардера
Быть ли Союзному государству России и Турции?
Как заставить Германию отказаться от "позиции силы"
Оппозиция Белоруссии озвучила шесть сценариев будущего страны
Кому костью в горле стало стихотворение "Я - русский"
Быть ли Союзному государству России и Турции?
Блок коммунистов и прочих партийных: стоит ли говорить об этом всерьез
Как России уйти от западной кабалы
Олег Соскин: Украина привыкла к кризисам, она выживет в любых условиях
Налоговики проверят соответствие доходов и расходов россиян
Как России уйти от западной кабалы
Блок коммунистов и прочих партийных: стоит ли говорить об этом всерьез
Игорь Гундаров: власти дискредитировали Конституцию, чтобы написать новую
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников