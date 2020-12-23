В США принят закон, осуждающий президентские выборы... в Белоруссии

Конгресс США принял законопроект "о консолидированных ассигнованиях 2021 года".

В тексте документа содержится подробное "осуждение фальсифицированных выборов". Правда, не своих, а белорусских.

И это при том, что многие американские избиратели сомневаются в том, что "всё было чисто" в самих США.

В пункте, который звучит странно знакомо, конгресс утверждает, что выборы

"связаны с должностными преступлениями правительства и серьезными нарушениями при подсчете голосов и представлении результатов выборов, включая вброс бюллетеней для досрочного голосования и давление на работников избирательных участков, а также удаление мешков с бюллетенями".

Законопроект также осуждает ограничительные меры, которые препятствовали работе местных независимых наблюдателей" и запрещают международным наблюдателям следить за выборами.