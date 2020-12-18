Пятница 18 декабря станет для Китая "чёрной": именно в этот день Штаты планируют значительно расширить свои санкционные списки.
По данным, которые приводят эксперты Reuters, за дело взялся американский Минторг. В ведомстве хотят добавить в чёрные списки примерно 80 новых компаний, которые "замешаны" в связях с армией Китая и помогают в работе в Южно-Китайском море, а также, предположительно, "нарушают права человека".
Специально для "Правды. Ру" комментарий о том, куда "катятся" отношения США и Китая и как Вашингтон будет вести себя в дальнейшем, дал Валерий Грешных, специалист по международным отношениям — референт по странам Востока, экс-генеральный консул Советского Союза в Пекине в 1984–1987 гг., экс-заведующий политической референтуры и союзной миссии при ООН в США в 1987–1995 гг.
Эксперт отмечает: с учётом того, что в Штатах пришла к власти "острозаточенная" идеологическая администрация, вариант с усилением санкций против Китая не исключён.
Однако это будет сделано (если будет сделано) только тогда, когда новой администрации и нынешнему китайскому руководству не удастся уладить те противоречия, которые возникли в течение правления Трампа.
"Администрация Байдена носит прежде всего идеологический характер.
Как вариант (подчёркиваю) это возможно, потому что американцам не нравится, что китайцы усиленно продолжают строительство искусственных островов в Южно-Китайском море.
Этими действиями китайцы сужают так называемое пространство мирового океана, отодвигая свою морскую границу всё дальше от побережья в Южно-Китайском море, то есть в направлении Филиппин и Вьетнама", — рассказывает Грешных.
Но на текущий момент такой сценарий маловероятен: понадобится как минимум полгода, а то и год, чтобы представители министерств торговли США и Китая провели технические экспертные переговоры по урегулированию тех противоречий, которые были созданы "неуклюжими шагами" Трампа.
"То есть это "долгоиграющая пластинка", и на текущий (ещё раз подчеркиваю) момент не приходится говорить, что в ближайшее время последуют какие-то рестрикции в отношении китайской экономики.
Пройдут первые полгода, прежде чем администрация заскрипит перьями и начнет выдавать конкретные рекомендации по тому или иному поводу, связанные как с торговлей, так и с политическими действиями в отношении Китая", — уточняет Грешных.
В администрации Байдена, уверен эксперт, к Китаю будут относиться намного осторожнее, чем при Трампе. Основной политический и экономический удар в первое время придётся на Россию.
Так что Китай будет второй "жертвой" администрации, если им не удастся договориться по ключевым стратегическим вопросам торговли, резюмирует Грешных.
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