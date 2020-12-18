"Чёрная пятница": Китай снова атакуют санкциями

Пятница 18 декабря станет для Китая "чёрной": именно в этот день Штаты планируют значительно расширить свои санкционные списки.

По данным, которые приводят эксперты Reuters, за дело взялся американский Минторг. В ведомстве хотят добавить в чёрные списки примерно 80 новых компаний, которые "замешаны" в связях с армией Китая и помогают в работе в Южно-Китайском море, а также, предположительно, "нарушают права человека".

Напомним, что в санкционные списки уже попали такие китайские гиганты, как Huawei и ZTE, а также множество их "дочек". Теперь санкции могут коснуться SMIC (Semiconductor Manufacturing International Corporation) — одного из крупных производителей полупроводниковых элементов.

В Китае, напомним, неоднократно призывали Штаты остановиться и обещали ответные санкции. Решения Вашингтона в Пекине признали "ошибочными" и отметили — ответ будет "жёстким". Так что прощальный "хлопок дверью" от Дональда Трампа принесёт новой администрации немало забот.