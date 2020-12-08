Более 700 заболевших за сутки. В Индии новая эпидемия?

Неизвестная болезнь продолжает набирать обороты в индийском штате Андхра-Прадеш. За сутки её симптомы проявились у более чем 700 человек.

На утро вторника зарегистрировано 848 заболевших. 332 из них находятся на амбулаторном лечении, остальные госпитализированы. Скончался, как сообщают санитарные службы, один пациент.

У всех заболевших наблюдаются симптомы эпилепсии, обмороки, припадки, дрожь, головокружение, острая головная боль. Коронавирус исключён — все тесты на него отрицательные.

Установить причину заболевания пока не получается.

Появилось предположение, что причиной вспышки неизвестного заболевания могут быть хлорорганические соединения, используемые в качестве пестицидов или для борьбы с комарами.

Федеральный законодатель ГВЛ Нарасимха Рао, уроженец поражённого неизвестной болезнью штата, сообщил в Twitter:

медицинские эксперты склоняются к версии, что наиболее вероятной причиной являются ядовитые хлорорганические вещества".

ДЛЯ СПРАВКИ

Хлорорганические соединения запрещены или ограничены к использованию во многих странах после того, как исследования связали их с раком и другими потенциальными рисками для здоровья.

Однако некоторые из входящих в их состав веществ остаются в окружающей среде в течение многих лет и накапливаются в жировых отложениях животных и человека.