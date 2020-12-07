Неизвестная болезнь уложила на больничные койки 140 человек в Индии

В Индии учёные совместно с медиками расследуют причину неизвестного заболевания, которое привело к тому, что более 140 человек были госпитализированы в минувшие выходные.

По словам врачей, у пациентов из Элуру в штате Андхра-Прадеш наблюдался "широкий спектр симптомов" — от тошноты до припадков и потери сознания.

"Ни у одного из них коронавирус не был выявлен. Начиналось у всех одинаково: со жжения в глазах. Далее симптомы разнятся: у кого-то обмороки, у кого-то судороги", — пишет Indian Express со ссылкой на работника больницы Элуру.

Министр здравоохранения штата Андхра-Прадеш Алла Кали Кришна Шринивас заявила, что образцы крови не обнаружили никаких признаков вирусной инфекции.