В Индии учёные совместно с медиками расследуют причину неизвестного заболевания, которое привело к тому, что более 140 человек были госпитализированы в минувшие выходные.
По словам врачей, у пациентов из Элуру в штате Андхра-Прадеш наблюдался "широкий спектр симптомов" — от тошноты до припадков и потери сознания.
"Ни у одного из них коронавирус не был выявлен. Начиналось у всех одинаково: со жжения в глазах. Далее симптомы разнятся: у кого-то обмороки, у кого-то судороги", — пишет Indian Express со ссылкой на работника больницы Элуру.
Министр здравоохранения штата Андхра-Прадеш Алла Кали Кришна Шринивас заявила, что образцы крови не обнаружили никаких признаков вирусной инфекции.
"Мы исключили загрязнение воды или воздуха в качестве причины после того, как официальные лица посетили районы, где люди заболели, — сказала она. — Это какая-то загадочная болезнь, и только лабораторный анализ покажет, что это такое".
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