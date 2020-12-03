Ученые: следующая пандемия подстерегает нас в джунглях Борнео

Следующая пандемия может выпрыгнуть на нас из джунглей Борнео. Ученые не берутся даже предположить возможные последствия.
Всего около ста лет назад ученые разгадали загадку, откуда в Европе появилась "черная смерть" — чума, выкосившая в XIV веке половину населения континента. У европейцев пользовался спросом мех тарбаганов — среднеазиатских грызунов. Торговцы с удовольствием поставляли модные шкурки из Азии в Европу. Вместе с блохами — переносчиками чумы.
Все пандемии начинаются примерно одинаково, когда виды, ранее не контактировавшие друг с другом, оказываются рядом и обмениваются патогенами. И даже COVID-19 из той же оперы.
"Животные содержат около 700 000 пока еще не идентифицированных инфекционных злодеев с потенциалом совершить прыжок к людям. Чтобы изменить мир, нужен только один из них", — сообщает Popular Science.
Экологи и ученые все чаще приходят к выводу, что новая опасность выпрыгнет на человечество из джунглей Борнео. Дело в том, что бесконтрольная вырубка девственных лесов может спровоцировать вынужденное перемещение животных, а их контакт с человеком — вспышку новых зоонозных заболеваний.
"Согласно анализу, проведенному в 2014 году Университетом Брауна, число вспышек заболеваний, переносимых фауной, выросло в четыре раза в период с 1980 по 2010 год, а Центры по контролю и профилактике заболеваний утверждают, что три четверти человеческих болезней, обнаруженных в последние десятилетия, происходят из дикой природы", — такова плата за вмешательство человека в дикую природу.
Звезда Первого канала Екатерина Андреева поделилась секретом со своими подписчиками.