Ученые: следующая пандемия подстерегает нас в джунглях Борнео

Следующая пандемия может выпрыгнуть на нас из джунглей Борнео. Ученые не берутся даже предположить возможные последствия.

Всего около ста лет назад ученые разгадали загадку, откуда в Европе появилась "черная смерть" — чума, выкосившая в XIV веке половину населения континента. У европейцев пользовался спросом мех тарбаганов — среднеазиатских грызунов. Торговцы с удовольствием поставляли модные шкурки из Азии в Европу. Вместе с блохами — переносчиками чумы.

Все пандемии начинаются примерно одинаково, когда виды, ранее не контактировавшие друг с другом, оказываются рядом и обмениваются патогенами. И даже COVID-19 из той же оперы.

"Животные содержат около 700 000 пока еще не идентифицированных инфекционных злодеев с потенциалом совершить прыжок к людям. Чтобы изменить мир, нужен только один из них", — сообщает Popular Science.

Экологи и ученые все чаще приходят к выводу, что новая опасность выпрыгнет на человечество из джунглей Борнео. Дело в том, что бесконтрольная вырубка девственных лесов может спровоцировать вынужденное перемещение животных, а их контакт с человеком — вспышку новых зоонозных заболеваний.