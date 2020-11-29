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На Украине заявили об отказе МВФ выделить экстренную финансовую помощь

Мир » Бывший СССР » Украина

Экономическая ситуация на Украине сейчас зависит от Международного валютного фонда, позиция которого "становится всё более жёсткой".

На Украине заявили об отказе МВФ выделить экстренную финансовую помощь

Об этом сегодня пишет RT со ссылкой на собственный источник Минфине Незалежной.

"До конца года нового транша от МВФ, скорее всего, не будет, поэтому властями финансируются только самые обязательные расходы. По официальным данным Госказначейства, дефицит бюджета Украины составляет более 100 млрд грн ($3,5 млрд), которые Киев рассчитывал получить от западных кредиторов", — цитирует слова источника издание.

Напомним, ранее, как рассказывала "Правда.Ру", целый ряд украинских политиков уже говорили о том, что страна оказалась на краю экономической пропасти.

Например, опальный грузин Саакашвили (уж он-то деньги считать умеет хорошо), который сейчас возглавляет исполком реформ Украины уверен: в новом году денег не будет даже на пособия и пенсии.

А в субботу об отказе МВФ в двух траншах по $700 млн, которого очень ждали в правительстве страны в декабре, рассказал Сергей Марченко, министр финансов.

Автор: Ольга Лебедева
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