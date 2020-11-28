Украина не получит экстренную финансовую помощь от МВФ

Украина не получит транш от Международного валютного фонда в рамках экстренной программы помощи.

Об этом сообщил министр финансов страны Сергей Марченко.

"Но я вам скажу ответ наших партнеров из Международного валютного фонда: "Уважаемая Украина, у вас есть программа, поэтому, пожалуйста, мы по этой программе готовы сотрудничать. Мы сейчас не рассматриваем для вас вопрос emergency finаnce", — объяснил отказ чиновник.

Марченко отметил, что в МВФ дали Украине чёткий сигнал о том, что стране нужно сотрудничать с фондом по уже существующей программе и выполнять её условия.