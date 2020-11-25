Саакашвили предрёк катастрофу украинской экономике

Так и не уехавший в Грузию Михаил Саакашвили, продолжающий работать главой Исполнительного комитета реформ Украины, предрёк неизбежную катастрофу экономике Незалежной.

Первой ласточкой, по его словам, станут "проблемы с социальными выплатами".

" На Украину надвигается очень сильный бюджетный кризис, у нас будут проблемы с выплатами зарплат и пенсий, начиная уже со следующего года, — сказал Саакашвили в эфире ТК "Украина-24". — Единственное, что мы можем сделать, чтобы отсрочить катастрофу на несколько месяцев — подписать очередное соглашение с МВФ. Тогда он даст Киеву чуть-чуть денег".

Политик с экрана обратился к руководству Украины, призвав его "что-то делать, иди страна вылетит в трубу".

Он подчеркнул, что "все это" происходит в условиях, когда правительство страны "практически не функционирует" и "будто существует в параллельном мире".

Напомним, не далее, как 24 ноября, "упасть в ножки" МВФ посоветовал Владимиру Зеленскому замминистра экономики Павел Кухта. Подробнее об этом — здесь.