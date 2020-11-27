Вошёл во вкус: Зеленский планирует баллотироваться на второй срок

Не исключено, что Владимир Зеленский будет баллотироваться на второй президентский срок.

Об этом в интервью украинским СМИ объявил Кирилл Тимошенко, замглавы офиса Зеленского.

По словам чиновника, одного президентского срока "объективно недостаточно, чтобы изменить ситуацию в стране".

"Если нынешний президент вдруг решит уйти с поста по окончании полномочий, он сообщит об этом народу. Хотя сейчас это даже не рассматривается. У президента много планов и сильное желание сделать страну другой. Развитой", — сказал Тимошенко.

К слову, оптимизм своего президента и его окружения явно не разделяют простые украинцы:

опрос, проведенный социологической группой "Рейтинг", показал, что Зеленскому доверяют менее половины (46%) жителей Украины.

поддержать его на выборах готовы и вовсе только 29% избирателей.

Напомним, что Владимир Зеленский стал президентом Украины, победив во втором туре выборов, который состоялся 21 апреля 2019 года. За него проголосовали 73,22% избирателей.

И, к слову, тогда он заявлял, что намерен выдвигаться на пост лидера страны всего один раз.