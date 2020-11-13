Первый после Зеленского: кто может стать новым президентом Украины?

Заражение Владимира Зеленского и руководителя его офиса Андрея Ермака побудило экспертов оценить варианты "передачи власти". Вопрос действительно интересный — кто будет управлять страной, если Зеленский не сможет выполнять свои обязанности?

Рассказывая о возможных вариантах, политолог и бывший советник президента Леонида Кучмы Олег Соскин отметил: в первую очередь стоит присмотреться к спикеру Верховной рады Дмитрию Разумкову.

"По Конституции, это спикер Верховной рады Дмитрий Разумков. Ни Порошенко, ни Медведчук, ни Тимошенко не имеют никаких шансов. А Разумков сосредотачивает в своих руках реальную власть. Можно сравнить с ситуацией, когда умирает патриарх, и глава похоронной комиссии имеет самые большие шансы", — высказался Соскин.

Эксперт отметил: Разумков совершенно "чист", на него нет компромата или каких-то "грязных" досье. Однако не стоит забывать и про других кандидатов, в числе которых: